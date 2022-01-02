中國大陸駐美國大使秦剛1月1日在推特發文，表示「新年快樂！願2022年帶給我們和平、健康、理智和進步。願中美兩國人民都能生活得更好。」

此前，秦剛於去年底12月20日接受美國多家主流媒體主編和資深記者聯合採訪，但事後，美國竟未見一家媒體發出報導。

這項採訪由彭博創新經濟論壇舉辦，以「爐邊談話」形式用英文進行，大陸駐美使館在官網將主要內容發布並翻譯成中文。秦剛不僅談了中美關係，解釋戰狼的說法，也談到了台灣問題。

不過採訪結束後，卻沒有任何美媒進行報導。大陸駐美記者韓鵬稱，在這次談話前，雙方就已商定，全部內容可供報導，也可用作背景吹風。

他又指，他從記者角度看，完全無法理解美國同行這「騷操作」。

此事引發討論後，有分析指出，美媒集體不報導，除了認為談話是中共大外宣的延伸外，也反映了當前的中美關係，說明了目前中美關係確實是相當的冷。