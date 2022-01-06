北京冬奧列車暨高鐵列車搭載5G訊號傳輸加超高畫質攝影棚，今天（6日）在京張高鐵清河站上線營運。

新華網報導，北京冬奧列車根據冬奧需求量身打造，列車全部使用時速350公里復興號動車組開行，其中部分列車使用新型奧運版復興號智能動車組，列車外觀採用「瑞雪迎春」塗裝方案，彰顯冬奧主題。

冬奧列車連通北京、延慶、崇禮三大冬奧賽場，按照運行時間，北京清河站至延慶、太子城、崇禮站分別為26分鐘、50分鐘、65分鐘可達。京張高鐵為冬奧會及冬殘奧會提供運輸服務時間自1月21日起至3月16日止，共計55天。

伴隨著冬奧列車首發，高鐵5G訊號傳輸加上超高畫質攝影棚也正式上線使用。高鐵5G訊號傳輸加超高畫質攝影棚採用全IP技術構建，可以實現嘉賓訪談、全車廂移動直播報導，為大屏（電視）小屏（手機）提供虛擬製作、多方連線等服務。

這是全球首次在350公里時速的高鐵列車上，使用5G技術打造超高畫質直播攝影棚，實現了超高畫質訊號的長時間穩定傳輸。

中共中宣部副部長、中央廣播電視總台台長兼總編輯慎海雄表示，總台在這次成功實現高鐵5G超高畫質移動直播首次應用的基礎上，將進一步打造聯通各賽區、各場館、各媒體中心，提供實時採訪、即時報導的新型服務管道和展示平台，讓大陸境內外觀眾和媒體朋友全景式感受科技元素與北京冬奧的完美融合。總台將全力以赴為全球觀眾奉獻一場精彩、非凡、卓越的奧運盛會。