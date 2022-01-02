中油公布自明（3）日凌晨零時起汽、柴油各大漲0.9元，增幅創下逾1年新高，調漲後，95無鉛汽油每公升來到29.9元逼近30元大關。其他為92無鉛汽油每公升為28.4元、98無鉛汽油31.9元、超級柴油26.4元。

中油表示，受俄羅斯看好全球經濟成長、印度11月原油進口量月增7.5％及美股大漲等因素影響，導致國際油價上漲。本周調價指標7D3B周均價上漲4.59美元，新臺幣兌美元匯率升值0.107元，國內油價依公式計算漲幅為4.73％。

不過，配合政府調降汽、柴油貨物稅每公升1元並按浮動油價調整原則，換算後價格仍應低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，下周汽、柴油價格每公升實際各調漲0.9元。未來95無鉛汽油價格如達到30元，將啟動油價平穩措施，即汽油上漲超過各門檻之部分由台灣中油及政府依序分別吸收25％、50％及75％，以減輕民眾負擔及降低對物價衝擊。

中油，本周油價依油價公式、政府調降貨物稅及維持亞洲鄰近國家最低價機制調整，累計110年至11月底止，台灣中油共吸收78.7億元。