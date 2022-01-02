對於備役少將于北長發表退黨聲明，稱生命受威脅竟無人關懷，媒體人謝寒冰表示，真的很奇怪，以于北辰的知名度，他如果有去報案，至少會上新聞，為何我們都不知道？

于北辰上月31日在臉書發文表示，已經正式聲明退黨了，2022走自己的路，做自己正確的判斷；對於退黨的原因，于感嘆，如今人事已非真的到了離開的時候，壓垮他最後一根稻草是，「當我們家收到生命威脅時，居然黨內同志沒有一個人對我們釋出關懷，尤其是那些需要我們就稱之我們是好朋友的人」。

對此，媒體人謝寒冰2日在《新聞大白話》質疑，于北辰有無從政念頭？不知道，但顯然這麼積極表態，一定有所意圖。否則正常人就算對國民黨失望，國民黨都不理我、都不疼我，甚至我家被恐嚇都沒人要關心我，那退黨就好了，何必馬上180度轉變？

謝寒冰推測，于北辰會突然說挺林靜儀，絕對不是突然之間想到，而是早有準備。可能很多人跟于北辰接觸過，或有另外的人生規劃，這都OK，但不要好像全世界都欠你。

謝寒冰直言，如果因為家裡有人被恐嚇，國民黨沒人疼妳，又不是3歲小孩，真的很奇怪。且完全沒聽到他被恐嚇的消息，根本不曉得這件事。以于北辰的知名度，他如果有去報案，至少會上新聞，為何我們都不知道？還是不想讓人知道？如果不想讓人知道，大家不知道不就很正常？而如果府院都知道，不用3天就立刻會查到，馬上抓到人，連網路上變造圖都馬上抓到人，而受到威脅卻抓不到？

謝寒冰因此提醒于北辰，這些人真的跟你好嗎？還是真正在乎你？如果真的在乎你，會馬上幫你抓到恐嚇你的人。