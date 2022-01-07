前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案、台中市第二選區立委補選都將於1月9日（周日）舉行投票，前民進黨立委郭正亮指出，原本選情蠻涼的，但現在「雙方都有一些微妙的變化」，就是在升溫，雙方都有點緊張了！

郭正亮7日在《新聞大白話》表示，林昶佐不斷凸顯獲得民進黨高層支持，本來大家有點納悶，原本選情蠻涼的。林靜儀是訴求政黨對決或是藍綠對決，而林昶佐這邊是要避免藍綠對決，可是越來越加溫了。包括國民黨臉書突然表態要「罷昶」，跟朱立倫前幾天都不一樣，朱立倫自己都說不是政黨對決。但國民黨突然貼臉書，實在很難想像周日要投票，周五國民黨突然表態，「我覺得是看到情勢有點微妙變化」。

郭正亮披露，最近有看到一些訊息，首先當然就是大安公園那一場，就在中正區旁邊，有一些外溢效應，所以中正區有點感覺在動。第二是民眾黨的徐立信也在動、也開始表態罷昶，還有就是張亞中也在動。突然好幾股力量都開始動，不像剛開始國民黨中正萬華力量分散，現在各股力量都開始進來。也不是團結起來，是各股力量都開始在動，這是很奇特的動法！

郭正亮強調，民進黨現在兩場的策略都一樣，就是要對決了，就是要比票數了，為何有這樣的認知？「雙方都有一些微妙的變化」，就是在升溫，雙方都有點緊張了，希望都出來投票。