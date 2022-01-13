民進黨屏東縣長初選逐漸加溫，表態角逐初選的立委莊瑞雄，日前暗指黨籍立委周春米與國民黨地方派系勾結，是與魔鬼共舞。周春米今（13）日表示，莊瑞雄可能快人快語，但把屏東鄉親標籤為魔鬼，傷害了他們的感情，很多鄉親無法接受。莊瑞雄則回應，該道歉的是國民黨主席朱立倫，以及利用國民黨地方勢力進入民進黨初選的人。

莊瑞雄、周春米日前接連表態將投入屏東縣長黨內初選，但在周春米宣布參選時，莊瑞雄除送上祝福外，更直指屏東縣民希望是一個能堅持價值與理想的縣長，而不是為了贏得初選，無所不用其極，放棄理想與國民黨地方派系勾結。

面對初選尚未展開就廝殺，周春米說，「這不是我樂見」，宣布投入初選是在公投結束後，按照一般合理的方向走，初選過程就是兄弟姐妹各自努力，大家要有風度，希望黨內同志不要互相攻擊。

針對屏東縣議會民進黨團總召何輝能今天將開記者會要求莊瑞雄道歉，莊瑞雄表示，有些黨內議員開這樣的記者會，他能理解議員們的壓力，也同情處境，如果在其他民進黨執政的縣市，不會發生這種狀況。

莊瑞雄說，這個事情很簡單，就是國民黨地方勢力為什麼要介入民進黨的初選？該道歉的是朱立倫主席。到底是誰引清兵入關？引國民黨地方勢力介入民進黨？那個人才是必須道歉的人。