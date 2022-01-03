大陸AI軟體巨頭商湯集團2021年12月30日在港股掛牌，3日為上市第三天，股價繼續狂飆。商湯3日開高8.9％，報5.99港元，盤中最高漲至6.6港元，創上市新高，市值逼近2200億港元。截至10點28分，商湯現報6.25港元，升13.64％，總市值達2090億港元。

商湯上市時以招股價下限3.85港元定價，至今累計升幅已超過六成。

商湯因遭美國政府列入黑名單，此前延遲全球發售及上市，其後重啟招股，要求將美國投資者排除認購，基石投資者名單亦出現變動。根據招股書，商湯上市所得資金的60％用於研發與開發，包括投資集中量產人工智慧模型的SenseCore，以及產品開發和其他技術研究；15％將用於業務拓展；15％將用於潛在戰略投資及收購機會；其餘10％將用於運營資金及一般企業用途。

據弗若斯特沙利文公司的報告，按2020年收入口徑，商湯科技為亞洲最大的AI軟體公司，並以2020年11％的收入市占率成為大陸最大的電腦視覺軟體提供商。