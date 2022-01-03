2021年豪華車市場，前半年雖因疫情影響國內消費信心，但豪華車市場客層受影響幅度較小，且顧客因疫情升溫而增加對個人交通工具的需求，帶動整體豪華車市場成長，然而自後半年起全球疫情加劇，影響車用零件供給，加上晶片持續短缺的衝擊，各廠家均面臨車源不足的壓力，2021年全年豪華車市場僅93423輛、年減約2％，是近十年來豪華車市場首見衰退。

和泰汽車（2207）代理的日系豪華品牌Lexus亦自2021年9月起受原廠減產影響，9～12月短少供應台灣市場超過2500輛，進而影響全年新車總領牌數僅達20584輛，未能再創新高。其中，Lexus旗下SUV車款均奪下該級距的銷售冠軍，再次蟬聯豪華品牌SUV霸主地位，旗下NX車款雖處商品末期且提前於10月出清，全年仍繳出超過7000輛的佳績，強登豪華SUV最暢銷車款的王座。大改款NX全車系於2021年11月16日公布預接價格後，一個月內即累計超過3000張訂單，預期2022年將再創豪華品牌SUV級距的銷售佳績，挑戰全年單一車種銷售突破1萬輛，全年Lexus將挑戰新車總銷售2.5萬輛新高目標販賣。