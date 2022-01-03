事情難處理了！金管會在2021年最後一個上班日開罰七家金融機構，卻捅出保險業與銀行間的「馬關條約」，即保險公司「普遍」替銀行「養」電銷人員，支付人事費、退休金、場地費等非常規交易，也會約定保戶續保時，銀行雖未行銷，但佣金照給，檢查局已查出不少家金融機構有類似情況。

金管會要求銀行收取保險公司這種「非常規交易」費用，必須退還保險公司，而保險公司不得視為當年度獲利，且必須要全數提列特別盈餘公積，若有保單損失率提高出現虧損時，得在取得保險局核准時，動用此特別盈餘公積，若被金檢到有類似情況的保險公司及銀行「眾多」，則此規定恐成「通案」監理。

金管會已要求保險公司及銀行先自清、自首，將有類似不當收佣酬、非常規交易的部分，調整為合法合規，否則將繼續重罰。

但據了解，一些中大型壽險公司想要調整此作法，但與銀行簽訂的合約仍持續有效，有些並沒有訂定「終止條款」，所以要不要繼續給錢，還是要被控訴違約，保險公司也很兩難。

壽險業者強調，保險公司招募電銷人員並進行培訓，之後將人員送到銀行電銷中心，改列銀行電銷中心員工，但人事費用等繼續由招募的保險公司支出，以解決個資法問題，這種作法已行之多年，中間也曾有銀行及保險公司被開罰，但目前仍是有不少強勢銀行通路都有類似要求。

據了解，檢查局在2021年金檢時即查到不少家保險公司與銀行間有類似情況，不是由保險公司支付銀行電銷中心相關人事費用、場地費、水電費等，就是保單續保時由保險公司聯繫保戶，但佣金要繼續支付給銀行等，未行銷卻拿佣酬的情況，甚至有保險公司為了要「出帳」，連保戶轉換投資型保單的標的，都給銀行佣金。

金管會目前希望保險公司與銀行，以違反法令規定且已有金融機構被懲處為理由，立即修正合約，否則之後再被查到，將會繼續被重罰。