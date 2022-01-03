行政院長蘇貞昌今日召開擴大防疫會議並表示，國內近日發生防疫旅宿群聚案，社區傳播風險增加，故除持續嚴守邊境，明日起落實春節檢疫專案外，也將要求加強防疫旅宿查核輔導。

指揮中心表示，目前國內各類疫苗充裕，庫存量皆有百萬劑以上，而國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑已達80％，第二劑為69.1％，基礎加強劑為0.02％，追加劑為0.66％，共已施打約3504萬人次，截至本月1日，12-17歲第二劑已接種疫苗之學生約52.3萬人次，年齡層戶籍人口接種率為42.7％。

指揮中心說，有關「高風險場所場域相關人員Covid-19疫苗接種強化作為」，自1月1日至31日為宣導期，2月1日起需查核實施對象之場所場域是否落實執行。

指揮中心指出，自本1月4日零時起（啟程日），有關「春節檢疫專案－入境旅客PCR檢驗報告」，將調整為「2日內」（日曆日）報告，報告起計日由原「報告日」改以「採檢日」為基準。

蘇貞昌表示，自明日起將落實「春節檢疫專案－入境旅客PCR檢驗報告」新制，以確保航空安全，指揮中心也要盡快提升我國民眾完整接種疫苗的覆蓋率，以提升國人整體的保護力。