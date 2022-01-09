疫情再度緊繃，台南市文化中心及麻豆衛生所等2處BNT疫苗隨到隨打接種站，9日均出現民眾大排長龍的畫面，合計共有758人接種追加劑或基礎加強劑。市府衛生局長許以霖呼籲有意願的民眾盡快施打。

衛生局統計，9日於台南文化中心接種BNT疫苗的民眾有705人，其中有177人接種1、2劑，528人接種追加劑；至於麻豆衛生所也有366人接種BNT疫苗，51人接種第1劑、85人第2劑、226人接種追加劑、4人接種基礎加強劑。

衛生局還說，8日全市共3923人接種追加劑及加強劑，其中5人接種AZ疫苗、2170人接種莫德納疫苗、270人接種高端疫苗、1478人接種BNT疫苗；截至8日全市總接種劑次為272萬4532劑，第一劑涵蓋率77.5％、第二劑涵蓋率67.6％、加強劑及追加劑涵蓋率1％、劑次涵蓋率146.1％。

衛生局強調，中央流行疫情指揮中心宣布從9日起至24日全國維持二級警戒，並加嚴戴口罩等相關防疫措施，除外出時有飲食需求、符合指揮中心或主管機關相關防疫措施等少數例外情形得暫時脫下口罩外，外出一律全程戴口罩；運動、唱歌、拍照及直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動的正式拍攝或進行，也恢復須戴口罩。

農林漁牧工作者於山林、濱海活動等易使口罩潮溼的場合，雖得免戴口罩，但仍應隨身攜帶或準備；若本身有症狀或無法與不特定對象保持社交距離，仍應戴口罩。

至於賣場、超市、市場也應加強人流管制，不開放試吃；餐飮場所須落實實聯制、量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶。營業場所及公共場域（含交通運輸）應嚴格遵守實聯制、量體溫、加強環境淸消、員工健康管理、確診事件即時應變等防疫措施。