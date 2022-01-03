耐久型不織布廠新麗企業（9944）3日公告，杭州廠搬遷處分利益5.6億元已於2021年底入帳，約可貢獻每股盈餘5.14元。

新麗是在2021年7月，與大陸杭州蕭山經濟技術開發區簽定協議，將杭州廠進行動遷，交易金額人民幣1.99億元（約合新台幣8.6億元）。扣除各項費用及損失後，稅後處分利益為人民幣1.3億元。

新麗為專精於耐久型不織布應用的專業廠商，是國內少數擁有乾式、紡黏與熔噴不織布多製程技術的廠商，主要發展於成衣、汽車、過濾、傢俱、土工等應用領域，營運分散於全球六個國家、19個生產基地。

杭州廠主要是以紡黏與熔噴技術為主的工業材生產基地，在搬遷後，新麗指出，已調整中國大陸地區的營運架構，將杭州廠紡黏與熔噴產線移動至關係企業東莞廠，後段加工整編入唐山與太倉廠；未來，中國營運策略將會以渤海灣、長三角與珠三角三個區域集中發展。

隨著疫情的逐步控制、供應鏈的重組、遷廠產能的恢復等等，新麗表示，在戶外產業的隔離應用、工業的中間材料應用等領域的客戶將逐漸提升，再搭配新領域包裝材的投入，整體營運將呈現成長的發展。

新麗累計2021年1-11月合併營收約23.88億元，較去年同期成長約9.83％。2021年前三季每股稅後盈餘0.45元。