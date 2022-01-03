台股去年類股百花齊放，大盤屢創新高，展望2022年，復華投信認為，台股目前評價處於相對低位、企業獲利佳具高殖利率優勢，加上科技轉型與創新增添基本面動能。在三大優勢驅動下，台股將有挑戰2萬點的實力，透過選股策略或主動式操作的台股基金布局，仍有超額投資報酬機會。復華投信強調，目前台股是荒謬的便宜，以台股市值第一大和第二大的個股，都具有高殖利率和低本益比的優勢。（市值第一大為台積電，市值第二大為聯發科）。

復華中小精選暨台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，疫情導致美歐央行大放水，但新興市場未受資金青睞，外資已連續兩年賣超台股逾五千億台幣；台股不僅沒有被灌水，反而因為企業獲利提升使本益比降至近五年低位，評價面仍相對便宜。

沈萬鈞指出，台股大盤長期平均殖利率約4%，2021年上市公司獲利年增率平均達70%，很有機會增發股息。儘管美國可能升息，利率從目前的0~0.25%緩步向上，但台股的殖利率仍具投資吸引力。

沈萬鈞認為，雖然2022年上市櫃企業成長力道放緩，但在全球數位浪潮與科技創新推波助瀾下，台灣身處核心供應鏈地位仍將受益，若以2022年上市櫃公司預估獲利成長0~5%、估本益比15倍為長期合理水準，並以14~17倍本益比計算，推估台股2022年大盤合理指數區間為1萬6000點至2萬點。

沈萬鈞表示，隨基期墊高，2022年選股首重企業獲利成長的持續性，電子股仍是布局重心，由於台灣電子業與供應鏈現強健的競爭力，國際地位提升，諸多國外大廠來台尋求合作，大台灣時代正悄悄成形。受惠科技進化、規格升產品設計，帶來的產值將翻倍成長，持續看好5G/AIOT/半導體/高速運算/車用電子等題材，傳統產業則看好有獲利保護的個股。