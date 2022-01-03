PLATTS報導，伴隨國際油價走升、石化上游原料乙、丙烯報價持平，遠東區五大泛用樹脂現貨行情跌勢趨緩走堅。其中，PVC、HDPE及PS止跌回穩；LDPE、LLDPE、PP小跌10美元；ABS跌幅也趨緩，下滑25美元。

分析師認為指出，以當前乙、丙烯報價1020美元、990美元來看，PVC、SM及EVA利差相對持穩，台塑（1301）、華夏（1305）、聯成（1313）、國喬（1312）及台苯（1310）營運有撐。

廠商表示，第一季亞洲有八家輕裂廠安排歲修，合計年產489萬噸，影響乙烯供應減少51萬噸，下游衍生物配合停車或降產，市場供應量減少，有利支撐石化產品價格。

此外，雖然中國大陸電廠煤炭庫存增加，電力缺口降低，目前僅少數省分局部時段限電，但第一季步入冬季，因天候寒冷及空氣品質不佳，環保能源政策管制加嚴，華北地區石化同業可能配合降產，石化產品供給減少。預期農曆春節後，客戶買氣可望逐漸增溫。

其中，大陸PVC往年裝置開工率主要受到自身利潤的影響，但是2021年時不時的限電和原材料電石因為限電出現供不應求常常給PVC開工帶來明顯擾動。

在碳中和趨勢下，大陸對高耗能產業的能耗雙控政策應會繼續，只是在不同階段執行的嚴格程度會有所不同。因此，2022年PVC存量裝置開工仍然可能會有因政策導致受限的問題。

大陸這兩年PVC新產能投產速度總是低於預期；其中電石法在政策上早已被列入限制類企業，未來能投產的大多是乙烯法裝置。2022年實際有較高概率投產的產能不超過120萬噸，實際產能增速可能是低於4.5％。