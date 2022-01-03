大同（2371）3日公告，原財務長張淑梅與會計主管陳淑芬，均改由日盛金控、日盛銀行總經理王芝芳出任，隨著財務長即將走馬上任，王光祥的新經營團隊也正式到位。

大同在前董事長盧明光、前總經理何春盛辭職後，由大股東、尚志資產董事長王光祥擔任大同董事長、精英董事長鍾依文回鍋接任總經理，同時也延攬日盛金前總經理擔任大同財務長、發言人。