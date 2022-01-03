大同財務長 日盛金前總座王芝芳出任 21:592022/01/03 工商 郭及天 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大同（2371）3日公告，原財務長張淑梅與會計主管陳淑芬，均改由日盛金控、日盛銀行總經理王芝芳出任，隨著財務長即將走馬上任，王光祥的新經營團隊也正式到位。 大同在前董事長盧明光、前總經理何春盛辭職後，由大股東、尚志資產董事長王光祥擔任大同董事長、精英董事長鍾依文回鍋接任總經理，同時也延攬日盛金前總經理擔任大同財務長、發言人。 鍾依文回鍋總座 王光祥出任大同董座 《傳產》麗寶吳寶田：圓山站公辦都更案 帶動北大同區都市發展 #日盛金 #大同 #財務長 #王芝芳 #王光祥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台首件公辦都更 麗寶拚2025完工 04:102021/12/23 財經要聞 59年招牌走入歷史 大同足球隊期盼重生 14:022021/12/20 體育 大同旗下尚新能源興建 宜蘭復興國中 光電球場啟用 04:102021/12/23 產業特刊 富邦金併日盛 員工安置達共識 04:102021/12/18 財經要聞 人事異動站 12月17日至12月23日 04:102021/12/26 專題周報 年終加速開罰！金融業全年挨罰金額破3.3億 創史上新高 14:102021/12/31 財經 王光祥掌大同董座、鍾依文回鍋總座 19:202021/12/21 財經 企甲足聯》馬可12碼破台電 台鋼連霸成功 12:542021/12/20 體育 《電機股》大同宜蘭太陽光電系統案傳捷報 復興國中光電球場啟用 13:412021/12/16 財經 1年換2董3總 大同變天後3面向拆解股價未來 18:302021/12/31 財經 《電機股》百年大同再翻新頁 拚活化資產發股利 08:352021/12/22 財經 財經熱門新聞 新春報明牌 沈富雄看好這4支股票：跟著全球首富不會錯 - 財經 印度神童預言這2個月不妙 股市老手看30年前惡夢恐重演？ - 財經 台積電日本廠職缺能去？他狂勸不要：比台灣作業員還慘 - 財經 一路撐到5奈米！台積電大老超狂技術 蔣爸、張忠謀都佩服 - 財經 藥華藥P1101納美最大連鎖醫院給付 營運大進補 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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