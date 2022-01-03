今(3日)傍晚17時46分花蓮縣外海出現規模6.0地震，為今年第一起有感地震，幾乎全台有感，台北市劇烈搖晃超過一分鐘！許多民眾大喊「晃到暈」，對此地震科普社群「震識：那些你想知道的震事」解答北市感覺晃超大的原因，是與「場址效應」有關。

稍早臉書粉專「震識：那些你想知道的震事」發文表示，有很多人問「為什麼台北搖得比較大」，最主要的原因叫「場址效應」，也就是地質的因素。因為台北以前曾經是個湖泊，有些地方的沉積物鬆軟、加上盆地的地形，讓震波進來盆地後能量容易被聚集、震度也因而放大！

921地震教育園區過去就曾介紹，「場址效應」中的「場址」兩字，英語是Site，其實就是「場所」、「位址」的意思。地震的「場址效應」，簡單的說，就是場址土層軟硬不同造成地震波動改變的現象。

而台北盆地正好具備所有場址效應發生的要點，堅硬的岩盤（第三紀基盤）和鬆軟的土層（松山層），其西深東淺盆地外型，不僅造成不同週期的震波放大，也讓地震波進入盆地時更容易聚焦，進而產生共振及延長震動的持續時間，也因而讓台北盆地內的民眾在地震發生時更加「有感」。