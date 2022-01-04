中國網信網今天（4日）發布消息稱，近日，大陸國家互聯網信息辦公室、國家發展和改革委員會、工業和信息化部、公安部、國家安全部、財政部、商務部、中國人民銀行、國家市場監督管理總局、國家廣播電視總局、中國證券監督管理委員會、國家保密局、國家密碼管理局等13部門聯合修訂發佈《網絡安全審查辦法》（以下簡稱《辦法》），自2022年2月15日起施行。

大陸國家互聯網信息辦公室有關負責人表示，網路安全審查是網路安全領域的重要法律制度，原《辦法》自2020年6月1日施行以來，對於保障關鍵信息基礎設施供應鏈安全，維護國家安全發揮了重要作用。為落實《數據安全法》等法律法規要求，大陸國家互聯網信息辦公室聯合相關部門修訂了《辦法》。

《辦法》將網路平台運營者開展數據處理活動影響或者可能影響國家安全等情形納入網路安全審查，並明確掌握超過100萬用戶個人信息的網路平台運營者赴國外上市必須向網路安全審查辦公室申報網路安全審查。根據審查實際需要，增加證監會作為網路安全審查工作機製成員單位，同時完善了國家安全風險評估因素等內容。

大陸國家互聯網信息辦公室有關負責人表示，《辦法》修訂對保障國家網路安全和數據安全具有重要意義。