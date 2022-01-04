日本產經新聞報導，台灣當局曾在2019年向日本政府提議，盼建構可即時交換中國軍機飛行情資的機制，不過日本方面認為與台灣沒有邦交，對此避而不答，實際上等同拒絕此要求。

台日防衛相關人士透露，台灣軍方最高層在2019年2月下旬，透過日本對台窗口「日本台灣交流協會」，向日本政府提出交換中國軍機飛行情資的構想。報導指出，這是首度有台灣向日本提出正式防衛合作的訊息曝光。

報導說，中國人民解放軍的轟-6等戰機在2016到2018年間，經由台灣與菲律賓間的巴士海峽後，穿越日本沖繩本島到宮古島間的宮古海峽，到西太平洋再返回原駐地，把戰機繞台「常態化」。

因台灣方面缺乏對宮古海峽區域的監視能力，日本方面也無法監視巴士海峽，在中國軍機進入台日各自的可監視空域前難以掌握動態，因此台灣方面希望建構一個常設機制，尋求與日本交換中國軍機的位置、高度、速度等雷達情報。

不過當時日本方面認為，因與台灣沒有外交關係，且台灣提出的機制無法只交付必要的情報，對此要求避而不答，取而代之的是日本自行整備加以因應。

如航空自衛隊在隸屬陸上自衛隊的與那國島沿岸監視隊基地設置移動式警戒管制雷達，用於監視從巴士海峽北上的飛機，並派員輪調進駐，2023年度起將進一步改為常駐20名人員；另外日本政府已決定將輸出4座警戒管制雷達給菲律賓，盼將來可用於提供巴士海峽週遭情報。

不過，日本避免與台灣交換情報、自行建構蒐集情資能力，也產生缺乏效率的投資。去年美軍高官多次指出台灣發生突發狀況的可能性，也讓日本更加關切該如何因應「台灣有事」；自衛隊內部指出，如果台灣出事時卻不與台灣方面交換情報，恐會妨礙撤僑與美日合作。

報導指出，日本政府顧慮中國與「一個中國」原則，即使有收集中國軍機情報的必要，實際上卻等同拒絕與台灣當局交換情報的提議，就是此一方針的延長。

這個案例顯示台日關係的現狀，即使是雙方互惠的交換防衛情報也辦不到；也顯示出台灣方面是期待非常高水準的交換即時情報，日本方面則是對於是否要交流都猶豫不決，雙方的認識有很大的鴻溝。