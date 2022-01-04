IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)內外資對股價展望不同調，相較於多家投顧法人普遍認為目前股價評價已趨於合理，外資則基於需求前景暢旺普遍持續看好，美系外資出具最新報告，維持「加碼」評等、目標價630元不變。

美系外資認為，南電2021年12月受惠BT載板需求強勁，使第四季營收季增達中位數百分比、優於原先預期的持平略增，主要受惠網通及數據中心需求推動、以及部分智慧手機挹注動能，ABF載板則持平11月、PCB則因步入季節性淡季而下滑。

展望2022年首季，美系外資認為南電BT載板及PCB需求受季節性因素影響，營收將較去年第四季下滑，ABF載板則因供給吃緊，營收可望維持強勁。南電先前預期，去年ABF載板供給短缺約10％、今年恐進一步擴大至20％。

雖然美系外資認為，由於設備交期比先前預期更長，原先預期首季可望開出的ABF載板及BT載板新產能，可能會遞延至第二或第三季開出，但仍認為今年需求將維持強勁，故維持南電「加碼」評等、目標價660元不變。