金門警好有愛 挽袖捐121袋熱血 19:172022/01/04 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北捐血中心今天跨海到金門縣警局設點服務，獲得警察同仁熱烈回響。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金門警察同仁熱烈響應做一個快樂的捐血人。（警方提供） 台北捐血中心今天跨海到金門縣警局設點服務，獲得警察同仁熱烈回響，4小時有近70人挽袖捐血，共募得121袋3萬250CC。（警方提供） 縣議員董森堡加入愛心捐血人的行列。（警方提供） 「捐血一袋、救人一命」，大家一起來。（警方提供） 台北捐血中心今天跨海到金門縣警局設點服務，獲得警察同仁熱烈回響，4小時有近70人挽袖捐血，共募得121袋3萬250CC，展現熱血沸騰，愛心領先的成果。 縣警局局長廖高江表示，疫情期間避免群聚和全台漸入低溫，影響民眾出門捐血意願，使得血液募集更加不易，做為人民保母的警察同仁適時站出來，透過一袋袋的熱血傳遞對社會的關懷，且定期捐血也能增加新陳代謝，減少罹患心臟血管疾病的機率，可說一舉兩得，非常的有意義。 100萬元誘少女性交易9次 再賠150萬元換免坐牢 LUXGEN 6萬大FUN送 #熱血 #沸騰 #121 #3萬2 #50 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《觀光股》美食-KY平價＋跨店取出擊 春節禮盒拚1800萬業績 15:402022/01/04 財經 海山漁港太陽能光電發電系統4日啟用 年產123萬度綠電 13:542022/01/04 生活 大巨蛋工人墜樓左腿骨折住院 北市勞動局開罰6萬元 16:202022/01/04 生活 未足額提撥舊制退休金 30家企業挨罰金額高達599萬 15:152022/01/04 生活 美麗華集團黃春發成欠稅大戶 台北分署拍賣土地抵37萬 17:172022/01/04 社會 台北萬豪酒店微型尾牙春酒專案開賣 6人6千元豪嗑牛排、龍蝦與鮑魚 19:032022/01/04 財經 疫情間哄抬酒精獲利18萬！20歲妹曝超衰經歷「神明指示要行善」 15:072022/01/04 社會 LG能源解決方案將成南韓最大IPO 04:102022/01/04 全球財經 全台1.8萬人放無薪假 旅行社占近半 04:102022/01/04 生活新聞 復華投信：三大優勢驅動 台股今年上看兩萬點 04:102022/01/04 證券．權證 見網賣免稅店優惠保養品 她狂砸40萬掃貨 結果超悲劇 14:552022/01/04 社會 寶島熱門新聞 特殊選才放榜 南投旭光高中7人上榜創校史紀錄 - 南投縣 信義鄉賞梅祕境石龜梅園花開7成 快把握最後20天 - 寶島 金門警好有愛 挽袖捐121袋熱血 - 寶島 大陸居民祖孫媳3人船難落海 金門地檢結合民間替他們找到回家的路 - 寶島 「浴硯游墨」書法展 體會林欽商筆墨間的禪意 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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