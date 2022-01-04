金門警察同仁熱烈響應做一個快樂的捐血人。（警方提供）

台北捐血中心今天跨海到金門縣警局設點服務，獲得警察同仁熱烈回響，4小時有近70人挽袖捐血，共募得121袋3萬250CC。（警方提供）

縣議員董森堡加入愛心捐血人的行列。（警方提供）

「捐血一袋、救人一命」，大家一起來。（警方提供）

台北捐血中心今天跨海到金門縣警局設點服務，獲得警察同仁熱烈回響，4小時有近70人挽袖捐血，共募得121袋3萬250CC，展現熱血沸騰，愛心領先的成果。

縣警局局長廖高江表示，疫情期間避免群聚和全台漸入低溫，影響民眾出門捐血意願，使得血液募集更加不易，做為人民保母的警察同仁適時站出來，透過一袋袋的熱血傳遞對社會的關懷，且定期捐血也能增加新陳代謝，減少罹患心臟血管疾病的機率，可說一舉兩得，非常的有意義。