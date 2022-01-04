俄羅斯對北大西洋公約組織（NATO）提出多項要求後，北約表示，成員國外長7日將召開緊急視訊會議，來討論俄國在烏克蘭周邊集結兵力的狀況。

近幾個月來，俄國在邊界集結約10萬兵力，西方國家示警克里姆林宮可能計劃全面侵略鄰國烏克蘭，緊張情勢升溫。

在俄國向華府與北約提出一連串要求後，美國與北約高層官員預計下週與俄羅斯舉行會談。

克里姆林宮堅持北約永遠不該讓前蘇聯國家烏克蘭加入，並應後撤靠近俄國邊界的北約部隊。

但西方拒絕俄國要求，認為莫斯科此舉是企圖主宰獨立夥伴的未來，同時威脅莫斯科若對烏克蘭發動新的侵略，將面臨「嚴重代價」。

美國總統拜登的政府試圖安撫歐洲盟友，表示華府會與歐洲同步行動，不會尋求達成一份歐洲未參與但會受影響的冷戰式協議。

北大西洋公約組織－俄羅斯委員會（NATO-Russia Council）上次開會是在2019年，由於雙邊極度互不信任，關係已然凍結。北約堅稱它不排斥對話，且曾指控俄國斷然拒絕舉行新會談的邀約。

俄國2014年占領屬於烏克蘭的克里米亞半島（Crimea），並被控煽動烏克蘭東部的分離主義衝突。烏東的血腥衝突已導致逾1萬3000人死亡。