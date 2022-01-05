立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）4日接受當地媒體採訪時稱，允許我代表處以台灣為名是個錯誤，消息曝光後引發各界討論。由於台灣菸酒公司才剛宣布全收立陶宛漂流在海上的2萬多瓶蘭姆酒，想不到隔一天馬上就出現此事，讓大批台灣網友怒喊「蘭姆酒可以退了！」

瑙塞達接受當地媒體採訪時表示，雖然他不認為讓台灣開設不具外交地位的代表處有錯，但對於這個代表處是否應該以「台灣」為名有異議，並指出當初並沒有人與他協調過，而讓該代表處以台灣為名顯然造成立陶宛與大陸之間的關係生變，現在必須要面對、處理後果。

消息傳出後引起各界討論，我外交部發言人歐江安表示基於外交慣例，外交部並不會對他國內部的決策進行評論，並呼籲所有堅持民主自由體制的國家一起支持立陶宛，做立陶宛堅強的後盾。

不過大多數批踢踢網友則對此感到不滿，氣憤喊「前面一個尼加拉瓜，現在又一個立陶宛」、「台酒可以退貨嗎？」「不就跟德國那個口罩捐贈儀式一樣」、「這時候不抗議囉？繼續買啤酒和巧克力啊」、「立陶宛事件，給全世界示範了，寧可一開始就直接選親中，也不要站台灣」、「酒不要了吧？」

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