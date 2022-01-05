大陸市場監管總局5日上午公布13起未依法申報違法實施經營者集中案的行政處罰決定書，涉及騰訊、阿里巴巴、嗶哩嗶哩、京東多家網科企業。加上騰訊4日減持冬海集團（Sea Ltd）股份打擊市場情緒，香港科技股5日重挫，恒生科技指數大跌4.6％續創新低。

港股5日開高33點後走勢向下，尾盤一度跌逾400點，恒生指數收報22907點，跌382點，失守23000點關卡，成交1553億港元。恒生科技指數大跌4.6％，收報5323點。美團重跌逾11％，騰訊跌逾4％；阿里巴巴跌2％。

路透報導，大陸市監總局官網刊登的細節顯示，騰訊涉及9起，阿里巴巴涉及2起，嗶哩嗶哩和京東各涉及1起，每起集中案涉案各方被罰款人民幣50萬元。

報導稱，大陸互聯網科技公司持續受到監管環境變化壓制。1月4日，大陸網信辦等監管部門即祭出網路安全審查及演算法推薦「組合拳」，要求平台業者境外上市前申報網路安全審查，演算法推薦服務提供者則不得利用演算法影響網路輿論或規避監管。