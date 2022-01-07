美國公債殖利率持續飆升促使避險基金加速撤離聚焦於快速成長的科技股，在去年12月30日至本周二這4個交易日期間，其拋售科技股的金額（以美元計）創下逾10年新高。

科技股向來對債息上揚較為敏感，因為債務成本增加將阻礙其增長，也會降低其未來現金流的價值。以科技股為主的那斯達克指數本周來已下跌逾3%，表現遠遠落後同一期間標普500指數的下跌約1%。

聯準會周三發布的12月會議紀要顯示該央行在升息和收緊政策方面都比預期更加激進，周四美國債息連漲第4個交易日，10年期指標公債殖利率一度觸及1.75%高點，遠超出2021年封關時的1.51%。

高盛指出，這次避險基金拋售科技股的情況與以往不同，首先這一波拋售幾乎全由多頭出脫部位所推動，而在2021年最後兩個月則主要是融券賣空。此外，這一波賣壓主要集中在軟體股和半導體股。

近來許多科技巨頭均受到打壓，網飛本周股價已經下跌逾8%。微軟在新年頭一周已經跌約6%，而谷歌母公司Alphabet則下跌4%。