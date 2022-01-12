歐洲股市在周二彈高。由於對第四季財報的樂觀預期，投資人重回科技股懷抱，讓歐股出現反彈；此前由於對利率的擔憂，股市在過去幾個交易日出現連跌。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲4.04點或0.84%，為483.08點，從近一個半月的低點回升。科技股此前連7個交易日跌8%，周二升1.9%，為表現最好板塊。

對歐美升息的預期，全球債券殖利率上升，投資人開始對科技股未來的獲利打折扣，導致科技股近期出現大幅下滑。

瑞銀私人財富管理總經理Greg Marcus說，股市正在應對大範圍的輪動，以及加速升息的可能。

然而歐洲央行(ECB)首席經濟學家萊恩(Philip Lane)在接受採訪時表示，儘管歐元區12月通膨升至5%，但歐洲央行在中期內並未看到歐元區通膨率超過2%的目標。

接下來的財報季預計會對股市帶來正面的影響。

德國Delivery Hero升5.0%。由於新冠疫情再起，該Foodpanda母公司預計到今年下半食品快遞業務將盈虧兩平。

瑞銀的Marcus說，儘管今年至今股市出現動盪，但企業基本面仍堅強，預計今年企業將有雙位數獲利成長，這對2022年的股價是好的徵兆。

據Refinitiv數據顯示，歐股上市企業第四季獲利預計為年增49.3%，總計來到1091億歐元(約1237億美元)。

裕信銀行跌1.1%。新聞報導稱該義大利第二大銀行有興趣收購俄羅斯Otkritie銀行。

營建化工產品製造商西卡(Sika)漲2.9%。由於大量收購活動和建築業的好轉，推進該瑞士公司去年銷售增加17.3%。

HelloFresh升1.0%。該德國快餐和餐點供應商宣布，將進行高達2.5億歐元的股票回購計畫。