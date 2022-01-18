歐洲股市周二早市下跌。兩年期美國國債殖利率上升，反映出投資人對美國最早於3月加息的再加強押注，也讓科技股承壓。

周二泛歐Stoxx 600指數跌4.35點或0.90%，為480.16點。科技股跌1.5%；追蹤短期利率預期的兩年期債券殖利率高過1%，為自2020年2月以來首見。

周二早盤德股跌1.1%，英股跌0.7%，法股跌1.2%，荷蘭股市跌1.4%。

石油股為唯一在上漲區間的板塊，升0.4%。葉門的Houthi組織攻擊和空襲了沙烏地阿拉伯聯合大公國，由於擔心供應的中斷，油價來到近7年高價。

法國媒體集團威旺迪(Vivendi)跌0.3%；該公司稱，正透過從ZeWatchers手中收購8.5%股份，來對數位通訊集團Progressif Media進行投資。

法國食品餐飲和設備商Sodexo飆升1.6%。據路透報導，貝恩資本正尋求收購Sodexo集團的福利和禮券部門。