隨著美股財報季於本周登場，企業將在未來幾周陸續發布2021年第四季財報，市場關注的焦點將是通膨對企業獲利造成的影響，以及聯準會（Fed）是否會為了抑制通膨而加重緊縮力道。

如海嘯般襲捲而來的Omicron疫情削弱市場信心，再加上投資人對通膨效應和聯準會政策立場的擔憂，使近來美股遭到拋售，那斯達克、科技股和其他受惠於低利率的大型成長股受創尤重。

根據Refinitiv出具的IBES數據，標普500指數成分股2021年第四季獲利估將較2020年同期成長22.3%，雖然遠不及2021年前三季表現（第一季年增52.8%、第二季年增96.3%、第三季年增42.6%），但仍屬強勁。

在2021年初，由於經濟從新冠疫情中快速復甦，企業獲利也大幅成長。

美國銀行財富管理公司資深投資總監Bill Northey表示，與2020年比較非常輕鬆，但這樣的日子已經接近尾聲，隨著我們邁入2022 年，這樣的比較效應將開始減弱。

他表示，去年市場表現如此強勁，是基於企業獲利大幅成長，標爾500指數全年上漲了26.9%，因此2022年的企業展望將成為本財報季的關鍵所在。

根據Refinitiv DataStream調查，2021年標普500指數成分股全年獲利預估成長約50%，而2022年估將成長約8.6%。標普500指數預估本益比（Forward P/E ratio）為21.7，高於其長期均值15.5。

由摩根大通、花旗和富國銀行打頭陣，美股財報季將於本周晚些時候揭開序幕。

分析師預期，受惠於新增貸款和美國債息攀升，美國大型銀行去年第四季的核心營收可望成長。聯準會公布的12月會議紀要顯示該央行可能加快收緊政策，受惠於利率升高的前景，標普500銀行股指數和金融股指數均在上周創下歷史新高。

科技巨頭和其他大型股下周起將陸續發布財報，網飛（Netflix）排定於1月20日（美東時間）公布，蘋果宣布將於27日揭曉上季業績。

Synovus Trust投資組合經理Daniel Morgan表示，美光等晶片公司最近的業績表現樂觀，我有信心晶片業應該能拿出很不錯的季報，我很樂觀。

根據Refinitiv調查，能源、材料和工業類股去年第四季獲利料將創下史上最大年成長率。

在標普500指數11大類股中，能源股是今年來表現最強勁的族群。在供應緊缺題材帶動下，標普能源股指數在2021年大漲了48%，今年以來已上漲約14%。石油巨頭埃克森美孚和雪佛龍將在幾周後公布業績。

報告亦指出，標普500指數所有類股去年第四季獲利都將實現增長。此外，所有成分股該季營收估將成長12%，較前三季（第一季年增13.5%、第二季年增25.2%、第三季年增17%）放緩。