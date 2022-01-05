工業電腦廠凌華（6166）推出全球首款搭載英特爾第12代Core處理器模組化電腦（COMs），包括COM-HPC Client Type以及 COM Express Type 6兩種尺寸規格，將進一步搶占工業用邊緣伺服器、機器視覺等物聯網創新應用市場。

凌華表示，新推出的模組電腦結合第12代英特爾Core處理器（代號：Alder Lake-H）形成獨特設計，用於單執行緒可提升效能，用於多執行緒可提升效率。此一先進之混合架構適用各種固定式、行動式和可攜式解決方案，同時提供系統整合商具有前瞻性的設計，以支援時下與未來的一流周邊。

凌華模組產品中心資深產品經理王俊傑表示：透過與英特爾密切合作，採用Alder Lake-H處理器，為市場帶來最合時機的次世代運算模組。加上COM-HPC和COM Express模組產品陣容完整，可以因應各種部署情境和客戶預算提供最好選擇。

凌華搭載英特爾Alder Lake-H系列處理器之模組電腦支援PCIe4.0技術，提供傳輸性能高達4800 MT/s 之DDR5記憶體以及更強大的快取記憶體，並強化安全與可管理性，以及AI賦能，可帶來智慧工作負載最佳化、更強大的繪圖功能、AI功能、電腦視覺、周邊支援、連接性、以及快速的記憶體存取能力。

系統整合商可利用凌華搭載英特爾Alder Lake-H處理器的模組化電腦提升生產力，並在各種應用場景中進行物聯網創新，包括超音波應用、測試與量測、工業用邊緣伺服器、機器視覺、乳房攝影、手術機器人、安全或周邊環境追蹤等。