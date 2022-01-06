英特爾與台積電是敵人也是朋友，雙方雖在晶圓代工領域競爭，但英特爾也是台積電的客戶，關係相當微妙。有分析師提高英特爾的投資評等，並透露，英特爾可能將3奈米產能外包給台積電，同時雙方討論合作開發2奈米製程。

MarketWatch報導，投資銀行Northland Capital市場分析師Gus Richard將英特爾的評級提升至「表現優於大盤指數」，並將目標價設在62美元，Gus Richard認為，「多年來，我們首次認為英特爾終於開始執行連貫性的戰術，他們應該要用其封裝能力來優化晶圓廠資源，以生產最適合舊技術的晶片。」

Gus Richard提到，英特爾可能3奈米製程外包給台積電，並且一直與台積電討論合作開發2奈米製程。周三英特爾股價收在53.87美元，上漲0.73美元（或1.37%）。

值得一提的是，英特爾執行長Pat Gelsinger曾在12月中親自來台與台積電高層會面，當時外媒就曾揭露，Pat Gelsinger是來台敲定台積電3奈米訂單，協助英特爾生產CPU與GPU的相關晶片。

此外，英特爾周二在全球消費性電子展（CES）上展示自動駕駛、遊戲及筆電晶片，並開始供貨消費性高效能顯示卡產品牌Intel Arc中的系列產品，使得獨立顯卡市場進入超微（AMD）、輝達（NVIDIA）三強競爭的新時代。

報導指出，41位分析師對英特爾的評價中，有20位給予持有、12位給予買入及9位給予賣出，平均目標價落在55.29美元。