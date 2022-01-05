富采（3714）5日公布12月營收，單月營收達33.33億元，累計第四季營收98.52億元，為今年次高紀錄，由於營收僅季減4.6％，優於高層在法說會上「不超過雙位數衰退」的財測預估，富采2021年營收亮麗收尾，達364.25億元，2022年可望穩健成長。

富采12月營收33.33億元，無懼於年底盤點、歐美價格等因素，逆勢較去年11月成長，增幅約0.51％，累計富采2021年第四季營收雖跌破百億，但僅季減4.6％，為2021年單季次高之營收成績單，去年底因富采在mini LED產能增產20％，新產能效應加上植物照明、車用需求上季度仍強勁，支撐富采第四季營收。

累計富采去年營收達364.25億元，展望2022年，mini LED產能仍持續擴充，累計擴產幅度將以50％為目標。

富采去年掛牌以來，股價漲幅不大，隨著封關日腳步逼近，富采展開補漲，單日大漲半根漲停，收盤價84.1元，創去年8月20日以來新高紀錄。