2021年稅收2兆8450億 超徵4034億元 16:332022/01/11 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部。（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部今日公布全國賦稅收入2021年12 月實徵淨額 1349 億元，較前一年同月減少257億元，年減16.0％。 2021年實徵淨額 2 兆8450億元，較上年增加4463億元，年增18.6％，全年實徵淨額占全年預算數 116.5％，亦即較預算數高出4034億元。 金控雙雄 2021年大豐收 國泰金全年賺進1,405.7億元 華立Q4續旺 全年營收飛越700億元 #2021年 #億元 #實徵淨額 #超徵 #稅收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金控雙雄 2021年大豐收 富邦金每股稅後盈餘12.49元 04:102022/01/11 產業特刊 2021全年稅收超徵近4千億元 史上最多 16:442022/01/11 財經 永冠-KY2021年出貨及合併營收均創史上新高 10:202022/01/11 財經 外資去年狂買大陸債券 增持人民幣達7,500億元 04:102022/01/11 全球財經 《鋼鐵股》精剛12月營收年增8成 2021年創6年新高 10:512022/01/11 財經 「大陸寶格」實品屋成交單價91.5萬 喜奪2021年台中最貴豪宅 15:482022/01/11 財經 2021年美本土近700人死於氣候災害 創10年新高 14:502022/01/11 國際 雙業務動能提振 鼎炫-KY上月、2021年營收同創高 09:102022/01/11 財經 《電子零件》立凱電營收逐季揚 2021年營收倍增 11:082022/01/11 財經 《鋼鐵股》久陽2021年營收翻倍 08:182022/01/11 財經 《鋼鐵股》東明-KY 12月、Q4、2021年營收齊攀高 11:422022/01/11 財經 財經熱門新聞 航運老三賺翻！股價卻被長榮、萬海打趴 他抖出不能說的秘密 - 財經 桃園某電子廠驚爆5員工確診 公司緊急回應 - 財經 蔡英文狂讚台灣經濟好 一堆店卻倒光 謝金河竟1句神回 - 財經 航運恐怖拐點來了？專家爆殘酷真相：2大問題無解 - 財經 長榮開獎後連殺2天 他急問怎麼了？內行驚洩最終結局 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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