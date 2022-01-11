財政部今日公布全國賦稅收入2021年12 月實徵淨額 1349 億元，較前一年同月減少257億元，年減16.0％。

2021年實徵淨額 2 兆8450億元，較上年增加4463億元，年增18.6％，全年實徵淨額占全年預算數 116.5％，亦即較預算數高出4034億元。

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