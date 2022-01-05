2022年台股ETF除息大戲熱鬧登場，繼國泰、永豐投信後，第一金投信接棒，發布台灣工業菁英30 ETF（00728）配息期前公告，並訂於1月20日除息，每單位預估配發2.55元現金股利，依前一日收盤價估算，股息殖利率近8％，傲視台股ETF。

台股上市櫃公司去年總獲利預估超過4兆元，而按照近5年平均股息配發率65％推算，今年發放總股息可望超過2.5兆元，吸引存股族目光。果不其然，1月來就有3檔公告配息的台股ETF，殖利率都高於台股近10年平均股利率。

第一金投信指出，進入高通膨、低利率的時代，投資人除了關注台股電子業的成長價值，現金股利也是應該掌握的重點。

因此，挑選兼具優質息收、獲利成長動能的台股ETF，不僅能夠收取現金股息，創造源源不絕的現金流，還有機會賺取股價上漲的資本利得，加快資產增值的速度。

以第一金台灣工業菁英30 ETF為例，聚焦台灣工業製造領域最強的30檔菁英個股，入選企業的淨利率、資產負債率、現金股利發放，連續3年排名前50％，具備「獲利能力強、股利政策優、長期績效佳」等3大特性。而且自成立以來，每年都是100％填息。

另外，由於持股都是台灣製造業的龍頭公司，例如：台積電、聯發科、南亞、台塑等，成交量能穩定，較不用擔心流動性問題。

從歷史波動率來看，低於0.5，維持長期穩定的風險控管，特別適合作為存股投資的工具。不過，投資人仍應留意，配息前若有大量申購，將稀釋配息的風險。