在近期以逃漏稅、做假帳為由突襲檢查小米、一加等中資手機業者後，印度財政部5日發表聲明表示，已經向小米科技印度私人有限公司（Xiaomi Technology India Pvt.）發出三份通知，向該公司追繳65.3億盧比（約合8800萬美元）稅款。

印度「商業標準報」2021年12月23日曾經報導，印度財政部稅收局在12月21日針對來自中國手機製造商，包括小米、OPPO、一加等業者在印度的辦公室和工廠進行突擊搜查，整個行動持續到22日夜間 。

該次搜查始於21日晚間，涉及德里、孟買、金奈、班加羅爾、加爾各答和古瓦哈提等20多地。首當其衝被搜查的就是小米旗下的紅米、OPPO位於斯克里伯魯布德工業園附近的辦公室。知情人士透露，這些公司的工廠、倉庫、辦公室及高管住所，還有相關聯的一些分銷商，都在搜查範圍內。

印度官員事後表示，根據「可靠情報」，上述公司涉嫌隱瞞收入和避稅、做假帳，譬如有些公司帳面上虧損，但實際是獲利的。

陸媒則指出，當前中印關係緊張，2020年印度和中國軍隊在加勒萬河谷地區發生衝突後不久，印度稅務部門隨即就搜查10幾家中企，聲稱其涉嫌透過空殼公司洗錢，這次搜查也只是印方重施故技。