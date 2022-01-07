國家通訊傳播委員會（NCC）6日發布報告指出，檢測小米Mi 10T 5G手機，發現有「文字審查」狀況，恐有資安疑慮。新北市長侯友宜今（7日）表示，其實這些都由中央有一些法令相關規定，全力配合。

國家通訊傳播委員會檢測在台銷售之小米Mi 10T 5G手機，結果發現其內建之7個應用軟體（App）會從globalapi.ad.xiaomi.com伺服器下載針對多個涉政治詞彙進行比對檔案（MiAdBlacklistConfig），具有阻絕連網或將相關瀏覽行為回傳之疑慮。