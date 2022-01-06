比特幣ATM議題再度引起社會對比特幣關注，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今日表示，政府應正視加密幣背後的科技、創意，以及階級翻身的意涵，宜儘早確定「日常業務」的主管機關，以維持交易秩序，做好消費者保護，以免釀成災難。

目前全球加密幣ATM共有33816台，其中台灣則有25台，據傳自2018年台灣即有比特幣ATM進駐，由於低調，且未刻意與交易平台競爭，並未引起太多的注意。

陳冲說，對於比特幣ATM就法規而言，不論是銀行法第第57條第三項或是第45-2條，都只是針對銀行設置自動化服務設備的規定，比特幣參與機構既非銀行，自無從是用銀行法也無依法取締的議題。當時還特別舉例航空公司常客里程計劃為例，因Mileage program常可兌換旅館住宿、餐廳膳飲，也可交易現金，如果航空公司設置ATM(自動化服務設備)提供上述服務，相信也不違反任何法規

近期比較明顯態勢是，金管會是虛擬資產服務業「反洗錢事務」的主管機關，至於虛擬資產服務業日常業務的主管機關或者是虛擬通貨如比特幣卻還是沒有人認養，所以即使金管會了解比特幣ATM是誰裝的，如果相關情節都符合洗錢防制的規定，虛擬資產服務業務正常發展，交易糾紛仍是三不管地帶。

也許有人認為虛擬通貨無足輕重，全球金融界大咖也幾乎一致鄙視，但陳冲認為，新世代渴望自己的舞台，希望有翻身的機會，數位落差就是一個機會可以擺脫石器時代的前輩，自創一片樂園，感覺上一個新形態的階級鬥爭或階級鬥爭心理漸漸成形。

加密幣的定位發展至今，總市值已達3兆美元，早已經不是十年前的吳下阿蒙，加上QE搧風助燃，已無從說禁就禁，於今之計政府應該重視加密幣背後科技、創意以及階級翻身的意涵，儘早確定日常業務的主管機關，以維持交易秩序做好消費者保護，以免釀成災難。