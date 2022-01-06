「國民ETF」暨國內最大台股基金-元大台灣50（0050）2021年度下半年配息正式出爐！元大投信公告，0050每單位預計發放3.2元，創下該ETF改為半年配息以來最多，值得注意目前0050的規模高達1,782億元、受益人超過34萬人、預估配息總額近40億元，還有近期股價一度站上150元大關，皆創0050歷次除息來的最佳表現，狂刷五大除息紀錄！

ETF熱潮席捲台灣，0050身為台股第1檔掛牌的ETF，發展成績已經為許多股民琅琅上口，隨近年該ETF從規模到人氣飆速成長，更讓除息秀成為「創紀錄」的台股重頭戲，細數這次0050除息一舉創五項紀錄，堪稱史上最輝煌、最浩大。

根據元大投信公告，0050 2021年度下半年（今年元月）預計除息3.2元，最新收盤價換算年化配息率約4.3%，1月21日除息交易，3月4日發放配息，連同去年7月的配息，合計2021全年將配息3.55元。

0050本次配息同時創該ETF自2016年改為半年配息以來，同期配最多的一次，主要是去年7月台股除權息有遞延，0050部分成分股的配息累積到這次。若單以元月的除息看，0050配息金額也連續五年同期成長。

依0050目前發行約120萬張，若除息前的發行數變化不大，配息總額將超過38億元，創史上最多。

而現在0050規模逾1,782億元，則是史上第二大的除息前規模，僅次於去年7月除息前有1,826億元，不排除公告除息後，「搶息」資金湧入，則除息前規模有機會挑戰最大。

此外，集保結算所統計，0050現有34.6萬受益人，也締造最多人參與除息的紀錄，是歷來最熱鬧的除息行情。而0050日前一度飛越150元，將以史上最高價除息，背後反映台股權值股表現強勁，0050成立以來的報酬率已衝破600%，到5日為止的總報酬率高達638%。

另同屬元大投信發行的元大MSCI台灣ETF(006203)，預估每單位配息1.4元，同步在1月21日除息，最新收盤價換算年化配息率約4.0%。

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