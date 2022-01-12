台股掛牌的槓桿型陸、港股ETF今天出現反彈，法人看好在政策寬鬆預期的背景下，預期中國大陸經濟會在2022年觸底反彈。中國經濟發展面臨「三重壓力」下，再度祭出大量基建刺激成長。2022開年，中國已有逾5000個重大基礎建設專案開工，總投資規模逾人民幣3兆元（約新台幣13兆元）。今早FH香港正2(00650L)、富邦恒生國企正2(00665L)、中信中國50正2(00753L)、富邦上証正2(00633L)、元大滬深300正2(00637L)均反彈逾1個百分點。

富達投信分析，進入2022年，中國大陸在面對需求緊縮、供給衝擊、預期成長轉弱等「三重壓力」下，中央政府將穩定成長放在更重要的位置。自2021年12月以來密集的政策定調以及相對應的寬鬆政策，讓我們對2022年經濟觸底回升更有信心。有鑑於中國大陸在應對疫情時始終維持正常的貨幣政策，預期2022年將有更多的政策空間來支持經濟發展。由於穩定成長被視為優先要務，相信中國大陸的經濟結構性改革仍將持續。

反觀海外市場，全球央行在經過兩年的巨量流動性投放後，許多國家可能面臨貨幣政策趨緊的壓力，在央行大幅擴張的資產負債表以及通膨壓力不斷升溫下，都將限制歐美政府再度寬鬆的可能性。從業績加速成長和評價的角度來看，A股核心資產頗具吸引力，這也是外資自2015年以來持續流入的原因，且相信此情況將持續。

富達投信認為，在成長股領域，2022年投資人將更加注重評價的安全邊際。在板塊佈局上，更看好消費、建材、地產供應鏈等相關產業。