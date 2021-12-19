全國性公民投票18日舉行投開票，此次公投共計有4案，分別是重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁。對此，前民進黨立委郭正亮在公投開票前分析，若是4：0，開出「四個不同意」領先結果，明年一月的台中立委補選，國民黨將非常難選，台北市立委林昶佐罷免案，也將非常有可能不會通過。

郭正亮18日接受自媒體「觸極者」專訪，郭在開票前表示，若是出現4：0「四個不同意」都領先的結果，他相信國民黨的各種檢討聲音都會湧現，這也會讓蔡英文對2022充滿信心，因為大家本來預期2022，是國民黨可能會贏的地方選舉，但現在若連反萊豬都可以翻轉，那2022綠營的政治能量將不可小覷。

最後，郭正亮強調，公投結果勢必會影響到明年1月9日的台中補選，可預期的是，國民黨將非常難選，林昶佐罷免案，也不會通過，連帶將2022選舉，他相信蔡英文總統一定會趁勝追擊，用同樣的模式來醞釀和經營，把用在公投上的「抗中保台」操作模式，深化落實在地方選舉，包括結合網紅宣傳，網路動員，還有各種資源落實到組織動員上，會全方面鋪開，對國民黨來說，將是空前的挑戰。