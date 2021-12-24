針對民進黨擬修訂《地制法》，強推竹竹合併升格，國民黨祕書長黃健庭昨走訪竹苗地區，聽取地方意見，今天他在張貼國民黨「第21屆中央委員選舉公告」受訪時表示，藍營新竹、苗栗的縣長、縣市議長們，都認為這是兒戲，既沒有尊重地方議會，也未徵詢真正的民意，若民進黨仍一意孤行，國民黨已經做好應戰的準備。

黃健庭說，他昨天拜訪竹竹苗的2位縣長、3位議長，對民進黨強推《地制法》讓竹竹合併升格，明顯是因人設事、選舉考量，無法讓人接受，對照過去高雄、台南、台中的縣市合併，或台北縣、桃園縣的獨立升格，起碼要經過4、5年協商籌備，這次民進黨急就章的想趕在明年選舉前通過，根本是兒戲。

黃健庭指出，藍營縣市首長都認同國土規劃，這不只有新竹縣市的問題，而是牽涉到整體宏觀、前瞻的考量，所以大家都呼應黨主席朱立倫提出成立竹竹苗科技都的籌備委員會，然後在2026年正式施行的主張，相信這才是更完備周延的作法。

被問到面對民進黨欲強渡關山，黨中央與黨團有無任何因應反制作為，黃健庭說，這段時間黨中央與黨團持續研商，國民黨因席次無法阻擋民進黨，民進黨則擺出「只要我想要，有什麼不可以」，非常蠻恨，昨天把總預算案歸回正軌，讓委員會審查，這也是因為輿論給民進黨帶來很大壓力。