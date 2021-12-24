立法院24日院會，針對民進黨立法院黨團總召柯建銘所提「地方制度法」修正草案，國民黨立委質疑民進黨團恐將該草案逕付二讀，立即衝上主席台制止並抗議，藍綠爆發推擠衝突。（姚志平攝）

不滿《地制法》逕付二讀，藍委突佔領主席台，並秀出證據。(取自中時新聞網直播)

不滿《地制法》逕付二讀 藍委突佔領主席台

立法院24日進行院會，國民黨團秀出民進黨團欲將「地方制度法」修正草案逕付二讀的提案。（合成圖／姚志平攝）

民進黨立法院黨團總召柯建銘提出《地方制度法》修正草案，引發爭論。為確保《地方制度法》今(24日)排入立法院院會議程，民進黨團立委日前已在立法院議場門口排班，就是要完成遞案。國民黨團則質疑民進黨團恐將該草案逕付二讀，多名立委今直接衝上主席台與發言台，爆發推擠。

民進黨立院黨團將明年度中央政府總預算案逕付二讀引爆在野黨團強烈反彈，昨天朝野協商達成協議將總預算送回委員會審查階段，不過今天的立法院院會，民進黨團又企圖將另一爭議的「地制法修正草案」逕付二讀，引起國民黨立委群起佔領議場癱瘓議事。

立法院今天院會，民進黨團優先提出議程變更案，先將推動新竹縣市合併升格的「地制法修正草案」列入院會報告事項，隨即又提案擬將「地制法修正草案」逕付二讀，引起國民黨團強烈反彈，立法院長游錫堃隨即宣布院會休息。

國民黨團總召費鴻泰痛批，民進黨團總召柯建銘破壞民主，「社會毒瘤、社會亂源」；只為了一個新竹市長林智堅，強硬推修法，先前才搞總預算案逕付二讀，現在又要推地制法修法，無視民主。國民黨立委林為洲則批評，昨天朝野協商，才讓總預算案回歸實質審查，民進黨現在又要突襲，推地制法修法，「今天是平安夜，難道是怕台灣沒事幹？」

立委江啟臣今秀出證據，也就是民進黨團提案，他說，該提案內容提到「本院民進黨委員等人將《地制法》擬請院會逕付二讀」；此舉令他質疑，根本一連串蓄意抹殺台灣民主憲政，昨天的協商都是假的，四公投贏了就可以這樣野蠻到底嗎？這不是獨裁、不是霸道是什麼？我們今天衝上主席台就是要阻擋這樣霸道行為，我們絕不能接受。

立委林為洲指出，地制法規定升格直轄市有兩條件，要125萬人以上，且政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市，但民進黨改成「或」，變成人口沒有限制，「政院認定就可升格？改成這樣的修法，要來為新竹縣合併升格解套，拜託一下！」