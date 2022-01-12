群益道瓊美國地產(00714)ETF最新公告預估年化配息率高達7.4%，搭上投資人配息需求及抗通膨順風車，吸引市場資金湧入，12日成交量暴增。群益投信最新公告，為保障既有基金受益人之權益，並避免配息前00714在外發行單位數增長導致稀釋配息金額，進行基金初級市場申購控管，每日僅開放2組申購(1組申購為50萬個單位數)，若當日未用罄可併入隔日額度，且不得預約申購。

群益道瓊美國地產(00714)ETF最新一季的預估配息金額為0.419元，以1月11日淨值來看，預估配息率7.4%，除息日為1月18日，已經是連續3季提供給投資人優於過去的配息金額與平均7%的年化配息率，且過去皆能完成填息，特別適合存股領息的投資人納入資產配置中，一般投資人只要在1月17日以前買入，即可參與除息。進一步觀察群益道瓊美國地產ETF去年淨值上漲27.7%，含息報酬率更是高達33.7%，加上近三季每季平均7%的年化配息率，確實滿足投資人對收益的渴望，可說是本利雙收。

群益投信表示，一般而言不動產租金會隨通膨走升而提升，因此可將REITs視為抗通膨資產。從地產景氣循環角度來看，許多區域和產業正處仍在復甦軌道上，加上市場消化全球債券利率彈升的波動逐漸減小，有利REITs後市表現，地產ETF是穩健息收的產品，REITs穩定配息的機制，亦能滿足投資人對配息收入的期望，預期未來通膨持續的環境之下，期待未來資本利得、收益兩頭賺的投資人，不妨透過配置道瓊美國地產ETF，一次掌握REITs市場的租金收益及後市增值行情。