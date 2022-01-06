疫情衝擊全球經濟，原物料、能源都在漲，在萬物皆漲、通膨嚴重下，雲朗觀光執行長、台泥企業集團董事長張安平6日指出，面對通膨一定要調薪，這也是身為經營者的責任。今年集團事業體一定會調薪，但，調薪幅度則視各事業體而定，不會透露具體幅度。

據了解，台泥集團每年都會依員工的考績、表現，提出不等的調薪幅度，高低雖有不同，但所有每個員工都會調，今年也不例外。

張安平指出，通膨的可怕，是現在很多人都沒有見識過，所以這個議題，大家確實應該要注意。

面對通膨，又有缺工、缺料影響，企業經營挑戰也跟著提升，張安平表示，目前全球股市、房市皆在創高，但疫情、原物料價格也在創高。實在看不懂現在的經濟局勢，但各國政府都沒有升息意願，因為怕升息後會影響股市。不過，世界上沒有一樣東西會一直往上，終究還是有地心引力的。

國內通膨壓力大，張安平表示，雲朗、台泥企業團等集團所有事業體一定會調薪，對於企業來說，人事成本一定會增加，但這是經營者的責任。在這樣的大環境之下，張安平指出，集團旗下的公司都會有調薪計畫，雖然對公司來說，營運成本確實會因此增加，但在通膨環境下，怎麼樣照顧員工，絕對是經營者的責任。

缺工已是全球性的問題，張安平認為，受到疫情的衝擊，全球各國很多職場上的人，改變了就業的思路，許多人不願受限職場的約束而退休或不就職，造成目前全球各行各業都有缺工問題。尤其，疫情後很多年輕人不想回歸職場，不只有台灣，全世界都面臨缺工的問題。

面對缺工嚴重，目前企業也還想不出確切有效的解決方案。但，張安平認為，調薪或許對缺工也會有幫助，或許也是吸引年輕人回職場的選擇之一。