集團使用特殊藍芽耳機，考試現場播放答案給舞弊考生。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

國營事業招考又有弊案，高雄地檢署前年查獲國營事業考試舞弊集團另有斬獲，台電、中鋼現職員工組不法集團，5年來協助上百名考生直接在考場中使用手機、藍芽耳機作弊，考進中鋼、中油、台電，不法所得初估1億2千萬元。檢方已掌握舞弊名單，主嫌郭姓、林姓男子等4人則依加重詐欺得利等罪向高雄地院聲押禁見獲准。

據了解，檢調2020年調查一起國考舞弊案時，意外發現此集團，查出該集團以台電現職員工郭男、中鋼現職員工林男及其配偶陳姓女子，以及吳姓女子等4人為首，涉嫌自2016年起涉及國營事業考試舞弊達10次以上，涉案考生初估中油36人、中鋼34人、台電31人，以每人收費120萬元計算，不法所得估計至少1億2千萬元。

檢方查出，郭男負責向蒐集考生資料、彙整舞弊名單；林男負責招攬考生，還保管、保養電子舞弊設備，還協助考生修改自傳、教導面試技巧；陳女負責保養考試用手機，兼顧考場，確保電子舞弊設備在考生離場後確實回收。吳女則是幫忙記帳，聘僱解題專家，筆試當天負責測試、確保電子設備正常運作，還要負責播報答案。

舞弊考生須先支付2萬元購買專用手機、耳機及訊號放大器等設備，集團透過解題專家、在筆試當天當場解題，透過手機放送答案至考生配戴的藍芽耳機。若考生一路順利過關斬將而錄取，最後再支付120至150萬元結案。

高雄地檢署檢肅黑金專組主任檢察官劉穎芳、檢察官蔡杰承指揮法務部廉政署南部地區調查組偵辦此案，2021年10月、11月1日、今年1月陸續指揮專案小組執行搜索，3波行動共計搜索 17處，傳訊被告8人及多位證人，扣得各種電子舞弊器材。

檢方表示，一名吳姓集團首腦仍在逃，郭男、林男、陳女、吳女等4人聲押獲准。溫姓、徐姓、黃姓作弊考生及負責顧考場的蔡姓女子分別以1萬到10萬元不等交保候傳。