國際油市多空訊息交錯，帶動投資人紛紛進場投資原油相關ETF，不僅期元大S&P石油（00642U）7日成交量爆出2.6萬張，為近一個月大量，期元大S&P原油反1（00673R）成交量也達1.2萬張，創逾一年多以來的第二大量。

法人指出，2022年甫開市，美國西德州原油即再次挑戰80美元大關，根據4 日OPEC+會議決議，每月逐步增產40萬桶／日計畫不變，此舉不僅符合市場預期，也說明對於未來原油需求前景充滿信心，帶動美國西德州原油價格一波上漲行情。

而期元大S&P原油反1連續數日溢價，則顯示油價漲多之後，市場投資人居高思危，低接原油反向產品意願高。

回顧過去經驗，同樣情形也發生在去年11月底到12月初，原油正向ETF成交熱絡的同時，原油反向ETF成交量也同步走揚，說明國內投資人已逐漸熟悉透過原油正向及反向ETF進行多空操作的特性。

近期油價高漲，但由於下次OPEC+訂於2月2日舉行，法人建議須持續留意OPEC+動向，如OPEC+因應疫情變化改變增產計畫時，將可能引起市場恐慌，投資人更須留意油價高檔震盪風險。

此外，市場持續關注Omicron變種病毒後續發展，擔憂疫情再次爆發影響原油需求，在評估Omicron潛在風險後，沙烏地阿拉伯也決議調降2月銷往亞洲的原油官方售價。

法人建議，投資人可利用目前市場上唯一一檔原油反向ETF－期元大S&P原油反1 ETF來對原油進行「逢高布局」操作，惟對於具有槓桿反向特性的產品，投資人須嚴守停損謹慎投資。