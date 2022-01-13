消息面：

1.美國2021年12月消費者物價指數（CPI）月漲0.5%、年漲7%，儘管年漲幅再創40年新高，但兩項數據皆大致符合市場預期。核心CPI月漲0.6%、年漲5.5%，市值預期為月漲0.5%、年漲5.4%。美國去年12月民營企業每周平均實質所得增加0.1%。

2.拜登表示12月CPI較11月放緩，但物價仍然高漲，使人民生活受到影響，其政府需要盡更大努力以抑制通膨。受此談話影響，周三那斯達克指數盤中一度由升轉跌。

3.世衛組織公布最新疫情數據，截止至1月9日的一周內，全球新冠病毒確診數增加1500萬例，較前一周增加55%，創下疫情爆發以來最大單周增幅。

4.國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，經濟復甦動能放緩、通膨居高不下、供應鏈瓶頸，以及社會動盪等風險，將使今年全球面臨更大的不確定性，今年IMF準備擴大放貸。

5.聯準會發布地區經濟報告「褐皮書」，內容指出去年底美國的經濟復甦出現降溫跡象，受訪的商業人士對經濟前景的看法仍然樂觀，但擔心受到供應鏈瓶頸和缺工影響，未來幾個月美國經濟增長可能放緩。多數央行轄區認為Omicron變種病毒導致疫情再度惡化，使當地經濟活動受到影響，尤其是休閒娛樂和住宿餐飲業，也使勞動大市場面臨挑戰。

6.克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表態支持聯準會在3月貨幣政策會議調升利率，並盡快啟動縮表。聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）表示他現在認為今年央行應該升息4次。

7.美國能源情報署（EIA）公布上周原油庫存減少455.3萬桶，跌幅遠超出市場預期的減少185萬桶，並創下2018年10月以來新低庫存量。上周美國汽油庫存增加796.1萬桶，遠少於美國石油協會（API）先前公布的大幅增加1086萬桶，但仍超出市場預期的增加275萬桶。上周庫欣原油庫存減少246.8萬桶。

8.美國2021年12月CPI通膨符合市場預期，使市場對聯準會在收緊政策上可能更加激進的擔憂緩解，周三美元觸及兩個月新低。尾盤ICE美元指數跌0.7%，報94.944，盤中最低跌至94.903，創下去年11月11日以來新低。

9.美國原油庫存跌幅超出預期，周三國際油價連漲第2天。紐約期油收漲1.42美元或1.75%，為每桶82.64美元。倫敦布蘭特期油價格收漲95美分或1.14%，為每桶84.67美元。摩根士丹利表示，今年下半年原油庫存料將持續下降，以及產油國剩餘的產能有限，看好布蘭特期油價格可望在第三季漲破90美元。渣打上修今年布蘭特期油價格預測均值至75美元。摩根大通預期在今年底前，布蘭特期油將升至90美元。

10.美國通膨率創下近40年新高，加上美元回軟，周三國際金價連漲第4天，並創下今年來最高價。紐約期金收漲8.8美元或0.5%，報每盎司1827.3美元，創下去年12月31日以來新高。現貨金尾盤漲0.2%，報每盎司1825.83美元。銀價漲1.7%，報每盎司23.16美元。鉑金漲0.9%，為每盎司979.39美元。鈀金跌0.5%，為每盎司1911.09美元。

11.美國財政部公布，因稅收增加以及疫情相關支出減少，2021年12月財政赤字為2130億美元，創下兩年新低，但仍遠高於2019年12月財政赤字130億美元。本財政年度（自2021年10月1日起）以來，這3個月的財政赤字總計為3777億美元，年減30.1%。