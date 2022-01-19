消息面：

1.美國紐約聯準銀行1月製造業指數為-0.7，較去年12月的+31.9大幅下跌，為1年半以來首次跌入代表萎縮的負值，且遠不及市場預期的+25，突顯出Omicron變種病毒疫情造成的衝擊。儘管如此，受訪製造業者仍然看好未來6個月的經商環境。

2.美國10年期指標公債殖利率盤中一度站上1.87%，創下2020年1月來新高。兩年期美國公債殖利率升至1.043%，為2020年2月以來首次漲破1%。為了抑制居高不下的通膨，市場預期聯準會將更早且更快收緊政策。

3.美國債息急升，帶動美元站上1周新高，並創下兩周來最大單日漲幅。周二ICE美元指數尾盤漲0.6%，報95.772，盤中一度升至95.832。日本央行表示在通膨升至2%之前，將維持現行的超寬鬆貨幣政策不變，日圓近持平，報114.61兌一美元。歐元尾盤跌0.7%，報1.1325美元，盤中跌至1周新低1.1319美元。

4.親伊朗的葉門武裝組織以無人機空襲阿拉伯聯合大公國，中東地區的緊張局勢再度升高，周二國際油價創下7年新高。紐約期油收漲1.61美元或1.92%，為每桶85.43美元。倫敦布蘭特期油收漲1.03美元或1.19%，為每桶87.51美元。兩期油合約均創下自2014年10月以來新高。石油輸出國組織（OPEC）未在最新發布的月報裡調整供需預測，並看好需求前景。高盛預期石油輸出國組織（OPEC）的原油庫存將降至兩年來新低，今年第二季布蘭特期油價格可望上看95美元，下半年甚至可能漲破100美元大關。

5.受美國債息與美元上漲影響，周二金價連跌第3天。紐約期金收跌4.1美元或0.2%，為每盎司1812.4美元。其他貴金屬方面，銀價漲1.8%，為每盎司23.42美元。鉑金漲1%，為每盎司981.5美元。鈀金漲1.5%，報每盎司1903.17美元。