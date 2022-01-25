美國國務院宣布俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭，美方已下令駐烏克蘭外交人員家屬離境，並考慮派遣軍隊進駐東歐，東歐地緣政治緊張局勢急升，華爾街股市盤中重挫，道瓊指數曾崩跌逾千點，標普500指數一度跌入修正區，那斯達克指數盤中暴跌近5%。惟尾盤投資人進場低接，美股如乘坐雲霄飛車由谷底急速拉升，終場主要指數全面收高。

★主要指數

道瓊工業平均指數漲99.13點或0.29%，收在34364.5點，盤中一度暴跌1115點，最低跌至33150.33點。

標普500指數收漲12.19點或0.28%，為4410.13點，盤中曾跌3.99%，最低觸及4222.62點，較1月3日創下的高點下跌逾10%，尾盤從谷底急速拉升4.3個百分點，創下2020年3月26日新冠疫情引發全球股災以來最劇烈盤中波動。

那斯達克綜合指數漲86.21點或0.63%，收在13855.13點，盤中曾重挫4.9%，最低跌至13094.65點。

費城半導體指數上漲45.2點或1.31%，收在3479.9點。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）終場上揚3.64%，收在29.90，盤中一度飆升34.97%，站上38.94。

小型股羅素2000指數上漲2.29%，收在2033.51點，盤中最低跌至1931.44點，一度摔入熊市。

★消息

美國國務院周日宣布，在烏克蘭邊境集結10萬大軍的俄羅斯隨時可能採取軍事行動，美方已經下令駐烏克蘭外交官員家屬必須離開烏克蘭，非必要外交人員亦可自行撤離，而在當地的美國公民應做好撤離準備。隨後，英國亦發布類似命令。此外，美國考慮派兵數千人進駐東歐，並稱美軍已進入戒備狀態，北約則宣布其部隊已進入待命狀態，為俄羅斯可能入侵烏克蘭做準備。

東歐可能爆發軍事衝突的消息帶動美國公債殖利率下跌，緩解了近來債息急升給美股帶來的壓力。美國10年期指標公債殖利率一度跌5.3個基點，最低觸及1.705%，尾盤跌幅收斂至0.4基點，報1.758%。

IHS Markit美國1月綜合採購經理人指數（PMI）初值為50.8，較去年12月終值57.0大幅下滑，顯示美國商業活動瀕臨萎縮。1月服務業PMI初值從12月的57.6跌至50.9，創下18個月新低，並落後市場預期的54.7。1月製造業PMI初值從12月的57.7跌至55.0，亦不及市場預期的56.0。

聯準會將於周二（1月25日）起召開為期兩天的貨幣政策會議，投資人將試圖從會議聲明與央行總裁鮑爾的會後發言尋找有關央行升息進程的線索。

財報季即將進入高峰期，標普500指數成份股中有65家公司已經發布上季業績，根據Refinitiv調查，其中77%的表現優於市場預期。整體而言，分析師預期標普500指數成分股上季每股盈餘成長23.7%。