已正式命名為「基隆塔」的地標豎梯工程7日上午舉行上梁儀式，基隆市長林右昌期許工程順利在農曆年後完工，成為嶄新的國門地標，未來將串接基隆廟口、哨船頭商圈以及東岸郵輪旅客大樓，結合山海城的都市景觀，把國內外的郵輪旅客透過國門地標帶到希望之丘，並進一步串接觀音大佛像。

林右昌說，基隆塔將會成為郵輪旅客來到台灣的第一印象，是非常重要的指標性工程，完成上梁之後，希望能在農曆年後完成工程主體，並在4月份的城市博覽會中順利展現在國人面前。

市府都市發展處表示，「基隆山海城串聯再造計畫」位於東岸，中央核定補助計2億6000萬餘元，目前鋼構工程皆已完成，進入最後收尾階段，預計今年2月底完工。

都市發展處說，本工程預計今年2月底前可順利完工，屆時特殊的豎梯造型設計，除了是全台首創依山傍海的特殊建築體，也將是基隆港東岸的全新地標，除可大幅改善中正公園上山人行路徑及沿線景點環境，豎梯下方將成為本市展演空間，無論山上或山下都將成為市中心觀光旅遊的重要軸點、重振熱鬧商業核心。

都市發展處指出，「一西（基隆城際轉運站工程）、一東（基隆山海城串聯再造計畫）」建設的動工，不只為城市發展注入強心針，也象徵「基隆市港再生標竿計畫」願景更往前邁向一大步，期能將基隆帶向新的國際港灣城市之里程碑。

配合這項嶄新國門地標豎梯即將完工，市府在去年底特別舉辦命名票選活動，結果獲得熱烈迴響，「KEELUNG TOWER」以5148票打敗「HOPE TOWER」的853票，由「KEELUNG TOWER 基隆塔」脫穎而出。