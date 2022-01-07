玉山金控2021年稅後盈餘205.7億元創新高 成長14.2％ 16:382022/01/07 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （玉山金控2021年獲利表資料來源。圖／玉山金提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉山金控公布2021年12月自結盈餘，單月稅後盈餘15.6億元，全年稅後盈餘205.7億元，創下歷年同期新高，較去年同期成長14.2％，EPS為1.54元。 玉山金控表示，該公司主要子公司玉山銀行全年稅後盈餘175.6億元，較去年同期成長6.5％，玉山證券累計稅後盈餘成長114.6％，玉山創投累計稅後盈餘成長53.8％。面對市場環境變化，玉山聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，並持續將ESG融入金融服務，推動業務穩健發展。 金融業稅前獲利提早破9千億大關 史上首見 10月全美房價指數 年增19.1％ #玉山金 #玉山金控 #稅後盈餘 #較去年同期 #累計稅後盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 玉山金控完成綠電轉供 續朝100％再生能源邁進 17:352022/01/04 財經 玉山金控完成綠電轉供 持續朝100％使用再生能源邁進 17:132022/01/04 財經 美國11月新屋銷售創4月以來新高 房價創60年新高 09:232021/12/24 財經 產險去年賺逾200億 攀峰 04:102022/01/03 金融．稅務 大田2021年營收、每股獲利 雙創歷史新高 18:222022/01/04 財經 玉山金控連10年辦愛心義賣 所得全數捐助「關懷學童專案」 15:252021/12/27 財經 玉山金辦義賣 連10年送暖 所得全數捐助「關懷學童專案」 04:102021/12/28 金融．稅務 日本11月通膨增幅創2020年2月以來新高 19:312021/12/24 財經 佳世達去年12月、第四季、全年合併營收 刷新三高紀錄 18:512022/01/05 財經 正文、中磊業績帶勁 認購夯 04:102022/01/03 證券．權證 疫情嚇趴台股狂殺198點 失守18200點 台積電遭砍10元 13:352022/01/07 財經 財經熱門新聞 跟張忠謀對談 馬雲竟脫口1句嘲諷 謝金河曝結局超意外 - 財經 歐洲被這事搞死 輪到美國剉咧等！全球經濟殺手曝光 - 財經 巴菲特2字警告散戶 驚洩股市大殺戮來了 - 財經 英特爾急了？偷找台積電「幹大事」又挖蘋果M1晶片狠角色 - 財經 他賣房做錯1件事少賺40％！房仲揭密：被投資客盯上了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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