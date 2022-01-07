玉山金控公布2021年12月自結盈餘，單月稅後盈餘15.6億元，全年稅後盈餘205.7億元，創下歷年同期新高，較去年同期成長14.2％，EPS為1.54元。

玉山金控表示，該公司主要子公司玉山銀行全年稅後盈餘175.6億元，較去年同期成長6.5％，玉山證券累計稅後盈餘成長114.6％，玉山創投累計稅後盈餘成長53.8％。面對市場環境變化，玉山聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，並持續將ESG融入金融服務，推動業務穩健發展。

金融業稅前獲利提早破9千億大關 史上首見
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