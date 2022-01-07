屏東雞湯送暖活動，仿效外國宣教士透過腳踏車把醫療、福音帶到偏遠部落。（林和生攝）

為緬懷60年前外國宣教士透過腳踏車把醫療、福音帶到偏遠部落，屏東基督教醫院與屏東縣政府、超商合作推出雞湯送暖活動，今年預計將3283份雞湯，透過志工送進全縣每位獨老及弱勢長輩家中，藉此傳達關心，更讓老人家身心皆感受溫暖。

屏基院長林連豐表示，傳統農曆春節團圓，家戶總會準備澎湃豐盛佳餚，但對獨居長者而言，一個人的晚餐常顯得寂寞孤單，多數沒有動力準備年菜，因此屏基在2003年發起「雞湯送暖天使傳愛」活動，希望在年前藉由一碗熱呼呼的雞湯，溫暖長者的胃與心。

活動初期從100份雞湯開始，至今已累積送出3萬2063份，回顧這20年，發送對象從屏東市獨老擴及全縣，不論天涯海角，不管是住霧台、高樹，琉球或滿州，有長者從75歲喝到95歲高齡；雞湯烹製也從委託屏基廚房到外燴總舖師，變成食品工廠統一生產。

送雞湯人力則由屏縣府協助整合，動員數百名各鄉鎮志工及屏東郵局郵務士，過程曾發生物流車半路拋錨需緊急調度，也有長者臥床不起，社工適時給予緊急救援，所有疲累都被長者笑容及一句感謝所撫慰。

屏東縣長潘孟安7日特地跟著送暖車隊來到獨老家中，送出今年第1份關懷雞湯，同時關心對方居家環境及生活情形，並協助查看家裡已裝設住宅用火災警報器，社會處也提供緊急救援系統，讓阿嬤可以住得安心。

潘孟安說，一碗雞湯可能一餐就吃完，但這代表著關心，不只是打開家門，更是打開長者心門，特別感謝屏基發起活動，讓社會各界善心人士都能參與，送出屏東滿滿的愛。